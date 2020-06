A intenção do Governo italiano é a de aumentar o poder de compra das famílias, incentivando, assim, o consumo e, consequentemente, revitalizando a economia, face à crise decorrente da pandemia de covid-19.Agora, 11 milhões de pessoas que recebem até 28.000 euros por ano poderão ver a sua folha de pagamento mensal aumentar em 100 euros líquidos e quase cinco milhões de trabalhadores com rendimentos até 40.000 terão uma redução de imposto proporcional, disse Roberto Gualtieri, sem dar, para já, mais detalhes.O titular da pasta da Economia também confirmou que o executivo liderado por Giuseppe Conte está a considerar reduzir o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), mas admitiu que "os recursos são limitados e devem ser usados da maneira mais útil possível".O ministro da Economia lamentou ainda os "atrasos inaceitáveis" nos últimos meses no pagamento de subsídios públicos a funcionários sujeitos a interrupções temporárias e enfatizou que estão a ser feitos esforços para acelerar o tempo para pagar a todos os afetados o mais rápido possível.O governo italiano estima uma contração da sua economia de 8% em 2020, um défice de 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e uma dívida superior a 155% do PIB.Para mitigar os efeitos negativos do novo coronavírus, Roma aprovou dois pacotes de estímulo de até 80 mil milhões de euros para ajuda a famílias e empresas e um sistema de garantia pública de até 400 mil milhões de euros em empréstimos a empresas.