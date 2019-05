Itália tem 48 horas para explicar a Bruxelas incumprimento das regras

Ganha assim forma um novo confronto entre o governo anti-sistema e populista de aliança entre a Liga e o 5 Estrelas. Antes da cedência mútua (embora maior de Roma) que, em dezembro, viabilizou uma proposta orçamental que fixa uma meta para o défice em 2019 de 2,04% do PIB, a Comissão chumbou pela primeira vez uma proposta orçamental e manteve em cima da mesa a ameaça de abertura de um PDE.Se as metas para o crescimento do PIB transalpino eram consideradas demasiado otimistas pela Comissão, o desenrolar de 2019 tem confirmado as más perspetivas de Bruxelas. O próprio governo transalpino já trabalha com uma meta para o crescimento da economia de apenas 0,1%, bem abaixo dos 1% inscritos no orçamento. A deterioração do quadro macroeconómica levou a Comissão a rever as estimativas, prevendo agora défices de 2,5% do PIB neste ano e de 3,5% em 2020.



A perspetiva de nova confrontação com Bruxelas não surge no melhor momento para o governo eurocético chefiado por Giuseppe Conte. É que as eleições europeias de domingo abriram novas brechas no seio da coligação. Enquanto a Liga de Salvini duplicou a votação face às legislativas de março do ano passado, garantindo o estatuto de maior partido italiano, o 5 Estrelas de Luigi Di Maio, que venceu há um ano, passou a terceira força.



Devido ao mau resultado, Di Maio decidiu submeter-se a uma moção de confiança junto dos militantes do 5 Estrelas. O resultado é incerto, mas certo é que o 5 Estrelas parece estar a perder apoio com a entrada no governo, precisamente o contrário do que sucede com a Liga. Por outro lado, Di Maio opõe-se a um novo confronto com as instituições europeias, desde logo pelos efeitos adversos decorrentes da subida dos juros da dívida.



A inversão na relação de forças entre os aliados conjunturais de governo leva os analistas italianos a considerar a possibilidade de rutura. O primeiro-ministro Conte já veio a público assegurar que não está em causa a estabilidade e a continuidade deste inédito governo de aliança, porém nesta fase é precipitado avançar com qualquer tipo garantia que remeta para lá do curto prazo. Salvini continua a disparar para todos os lados, incluindo contra o parceiro de governo, o que não é de estranhar porque a realização de novas eleições tenderia a reforçá-lo.