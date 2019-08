Itália vai ter eleições antecipadas após rutura entre Salvini e Di Maio

O vice-primeiro-ministro italiano e líder da Liga revelou, à saída de um encontro de emergência com o chefe do executivo transalpino, que a crise no governo de aliança com o 5 Estrelas corroeu a maioria parlamentar e anunciou que haverá eleições antecipadas.