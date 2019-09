Italiano Fabio Panetta é o único candidato à sucessão de Benoit Coeuré no BCE

At the next #eurogroup we will look into the replacement Benoit Coeure at @ecb. I receive one proposal: Fabio Panetta, from Bank of Italy. https://t.co/VbIX65kYLJ — Mário Centeno (@mariofcenteno) September 25, 2019

Na próxima reunião do Eurogrupo, a 9 de outubro, os ministros das Finanças vão discutir o nome de Panetta para o cargo, abrindo o processo para que haja uma recomendação feita ao Conselho Europeu. Para que tal aconteça é necessária uma maioria de 72% dos países do euro (pelo menos 14 dos 19 possíveis), os quais têm de representar pelo menos 65% da população da Zona Euro.

Terão de ser os chefes de Estado dos países da Zona Euro a dar o "ok" para que o italiano chegue ao lugar de Benoit Coeuré. Além da "luz verde" do Conselho Europeu, tanto o Banco Central Europeu como o Parlamento Europeu terão de ser consultados antes de ser tomada a decisão final por parte dos chefes de Estado.



Caso passe todas as fases, Fabio Panetta entrará na sede do BCE, em Frankfurt, a 1 de janeiro de 2020 para ocupar o lugar de membro do conselho executivo do banco central da Zona Euro.





Nos últimos dois anos têm sido várias as mudanças no Banco Central Europeu dado que as regras europeias determinam que os mandatos de oito anos não podem ser renovados. Entre as várias mudanças destaca-se a saída de Vítor Constâncio em 2018 que foi substituído por Luis de Guindos na vice-presidência do BCE, a saída de Peter Praet e a entrada de Philip Lane enquanto economista-chefe e a saída de Mario Draghi e a entrada de Christine Lagarde para a presidência que acontece a 1 de novembro.