IUC: “Isto foi muito além da perceção de que eram apenas dois euros por mês”

Foi uma das medidas do Orçamento do Estado mais polémicas e acaba por cair por iniciativa do PS. A ideia não ficou totalmente abandonada e será retomada num quadro de discussão alargada da fiscalidade verde, mas mais tarde.

