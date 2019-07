O concurso, aberto a candidatos com ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, ficará aberto pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir desta terça-feira, 9 de julho. Os detalhes sobre o procedimento podem ser encontrados no O procedimento permite "constituir reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior", isto é, os candidatos que forem pré-selecionados, depois da realização de uma prova de conhecimentos e de uma avaliação psicológica, integram uma bolsa de recrutamento que é válida por 24 meses e à qual os órgãos ou serviços públicos poderão recorrer quando tiverem necessidades de pessoal.O concurso, aberto a candidatos com ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, ficará aberto pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir desta terça-feira, 9 de julho. Os detalhes sobre o procedimento podem ser encontrados no site da Bolsa de Emprego Público

Está aberto o concurso público para a contratação de mil técnicos especializados para a Administração Pública, anunciado pelo Governo no início de maio . O concurso visa contratar técnicos para as áreas jurídica, económico-financeira, planeamento, controlo e avaliação, estatística, relações internacionais e ciência política."Foi publicado esta terça-feira o aviso referente à abertura do procedimento concursal de recrutamento centralizado para mil técnicos superiores", pode ler-se no comunicado enviado pelo Ministério das Finanças às redações. O objetivo, acrescenta o comunicado, é "reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica", para além de "dotar os centros de competências e os serviços de trabalhadores qualificados em áreas especializadas, garantindo assim os adequados níveis de funcionalidade dos serviços públicos".