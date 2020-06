Já é conhecida a equipa de João Leão à frente das Finanças

O Presidente da República aceitou a proposta do Governo para os novos secretários de Estado no Ministério das Finanças, informa esta sexta-feira a presidência da República.



António Mendonça Mendes mantém-se como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais subindo a secretário de Estado Adjunto, enquanto Cláudia Joaquim assume o cargo de Secretária de Estado do Orçamento, regressando assim ao Governo de António Costa, mas noutro ministério.



João Nuno Mendes, que liderou o grupo de trabalho para definir o apoio à TAP, é o novo secretário de Estado das Finanças e Miguel Cruz ocupa a Secretaria de Estado do Tesouro.





A posse dos novos secretários de Estado terá lugar na próxima segunda feira, dia 15 de junho pelas 10h00, no Palácio de Belém, juntamente com a do novo ministro de Estado e das Finanças.