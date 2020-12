Já há acordo nos EUA sobre os novos estímulos de 900 mil milhões

Depois de várias semanas de impasse, os líderes do Congresso dos Estados Unidos anunciaram que já chegaram a acordo sobre os termos do novo pacote de estímulos à economia, de cerca de 900 mil milhões de dólares, para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia de covid-19.





Segundo a Bloomberg, a legislação ainda está a ser redigida, pelo que a Câmara dos Representantes e o Senado só votarão a proposta na segunda-feira.





Assim, o Congresso aprovará uma extensão temporária de um dia do financiamento do governo para evitar o ‘shutdown’ parcial das agências federais antes de o pacote ser votado e transformado em lei. Isto porque o Congresso pretende combinar os novos apoios com os cerca de 1,4 biliões de dólares do plano de gastos regular do governo para 2021, que está a operar atualmente sob uma medida provisória de gastos que expirou à meia-noite deste domingo.





O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse este domingo que "finalmente temos o avanço bipartidário" que era necessário para que fosse aprovado na Câmara dos Representantes e no Senado o pacote de medidas que inclui um extensão dos apoios aos desempregados, pagamentos diretos à maioria dos americanos, bem como dinheiro para escolas e distribuição de vacinas.





O plano que será votado no Congresso dará aos desempregados 11 semanas adicionais de benefícios, além de um pagamento suplementar de 300 dólares por semana, segundo uma fonte citada pela Bloomberg.