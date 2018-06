Já há seis candidatos ao lugar de Rajoy no PP

Após a queda do Governo e a renúncia de Mariano Rajoy, o líder do Partido Popular está por escolher. As eleições são a 5 de Julho. A campanha eleitoral começa esta quarta-feira.

EPA

Hoy martes, a las 13h y en el acceso del @Congreso_Es, he convocado a los medios de comunicación para presentaros mi candidatura a la presidencia del @PPopular — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 19 de junho de 2018

Me presento a presidir el @PPopular, aportando mi experiencia y desde la ilusión.

Creo en nuestro proyecto, en las señas de identidad de nuestro partido. Os pido vuestro apoyo, el de todos los militantes del Partido Popular — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 19 de junho de 2018



Anteriormente, o presidente da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, era dado como o favorito, mas decidiu abandonar a corrida.

A ex-presidente do Congresso, Ana Pastor, é outra das apontadas para a corrida, mas ainda não se sabe se avançará.

Quando anunciou a sua saída de cena, há cerca de duas semanas,

A corrida à sucessão de Mariano Rajoy já começou. Há seis candidatos até ao momento: a secretária-geral do PP e ex-ministra da Defesa, María Dolores de Cospedal, a ex-vice-presidente do Governo e deputada por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, o vice-secretário, Pablo Casado, o ex-ministro dos Assuntos Externos, José Manuel García Margallo, o deputado José Ramón García Hernández e o ex-líder da Nuevas Generaciones (juventude do PP), José Luis Bayo, avança o El País A campanha eleitoral começa esta quarta-feira, data em que termina o prazo para a apresentação de candidaturas, e culminará numa votação dupla a 5 de Julho. A votação será em duplicado porque os militantes do Partido Popular (PP) terão de escolher os candidatos que chegarão ao Congresso de 20 e 21 de Julho em Madrid. Mas também terão de escolher os delegados que vão decidir o vencedor no Congresso extraordinário.