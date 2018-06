Jack Daniel’s vai aumentar preços na Europa para compensar nova tarifa

O whiskey Jack Daniel’s vai ficar mais caro nos países da União Europeia. A garantia foi dada pelo porta-voz da produtora norte-americana, Phil Lynch, que, citado pela Bloomberg, revelou que o preço do Jack Daniel’s deverá ser aumentado em cerca de 10% na UE depois de o bloco europeu ter aplicado uma taxa alfandegária de 25% sobre o bourbon norte-americano.





"A tarifa de 25% não se traduz directamente num aumento de 25% do preço da garrafa de Jack Daniel’s", explicou Lynch em entrevista telefónica concedida à agência noticiosa embora admitindo que o reforço da política alfandegária europeia se traduzirá num aumento dos preços.