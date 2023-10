Jamie Dimon critica bancos centrais pelas previsões "100% erradas"

O líder da JPMorgan Chase, Jamie Dimon, teceu duras críticas às previsões financeiras "100% erradas" dos bancos centrais feitas há um ano e meio e defende que essas falhas deveriam provocar uma certa humildade nas autoridades monetárias nas previsões para o próximo ano. Dimon tem também dúvidas sobre a capacidade dos bancos centrais e dos governo de gerir as consequências da inflação e do abrandamento do crescimento."A despesa fiscal é maior do que alguma vez foi em tempo de paz e há este sentimento omnipotente de que os bancos centrais e os governos podem gerir tudo isto", afirmou o CEO da JPMorgan Chase numa cimeira em Riade, na Arábia Saudita.Dimon, que é um dos principais rostos da alta finança mundial, diz-se "cauteloso" quanto ao que vai acontecer no próximo ano e defende que não há qualquer impacto na nova subida das taxas de juro. "Não creio que faça qualquer diferença o facto das taxas subirem 25 pontos base ou mais", afirmou.Jamie Dimon deixou também comparações entre a atual situação da economia mundial e o cenário económico da década de 1970, onde, diz, havia também gastos muitos elevados e muito desperdício.Para lá das análises económicas, Dimon deixou várias críticas às estratégias políticas dos decisores em relação às alterações climáticas. O líder da JPMorgan Chase diz que os esforços dos políticos são comparáveis a um "jogo do galo" ineficaz onde a estratégia é pouco percetível e cujas conclusões tardarão em chegar devido "à nossa própria incompetência"."Vamos conseguir os avanços de que precisamos, mas vai ser mais tarde e mais tempo do que pensamos, devido à nossa própria incompetência básica", afirmou.