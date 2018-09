Japão aceita negociar acordo comercial com os Estados Unidos

Na noite passada, o primeiro-ministro japonês e o presidente dos EUA acordaram iniciar negociações com vista a um acordo comercial bilateral. Cedência de Shinzo Abe salvaguarda, pelo menos para já, exportações do sector automóvel nipónico.

A inflexibilidade inicial deu lugar à vontade de negociar. Depois de se mostrar indisponível para conversações com Washington para um acordo de livre comércio bilateral, preferindo uma solução multilateral, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, aceitou agora encetar negociações com os Estados Unidos.





Esta quarta-feira, à margem da assembleia-geral das Nações Unidas, Shinzo Abe e o presidente dos EUA, Donald Trump, chegaram a acordo para iniciar negociações.