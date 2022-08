Japão incentiva jovens a consumir álcool para engordar receita fiscal

O Japão quer encontrar a solução para engordar a receita fiscal e impulsionar a economia do país no bar das bebidas.A autoridade tributária japonesa lançou uma campanha intitulada "Viva o saqué", que incentiva os jovens adultos entre os 20 e 39 anos a proporem projetos que incentivem o consumo de bebidas alcooólicas, desde cerveja ao vinho, sem esquecer o tradicional saqué japonês.Uma vez recebidas as propostas, estas serão avaliadas por um júri independente e, uma vez aprovadas, serão financiadas pelo Governo. Os projetos podem passar tanto pelo plano físico como pelo metaverso. A inteligência artificial também não está excluida. As propostas podem ser apresentadas até setembro."O mercado interno de bebidas alcoólicas está encolher, devido às mudanças demográficas, como a queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população, bem como por mudanças no estilo de vida provocadas pela pandemia", alerta a autoridade tributária, citada pelo jornal espanhol Cinco Dias.Quase um terço (29%) da população japonesa tem 65 anos ou mais, a maior proporção do mundo.Nos últimos 40 anos, a receita angariada pelo fisco japonês com impostos sobre o álcool caiu dramaticamente. Se em 1980, 5% da receita fiscal era composta por este tipo de tributação, em 2020 apenas 1,7% do total tinha como origem as taxas sobre bebidas alcoólicas, de acordo com o The Japan Times.