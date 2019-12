O plano também tem como objetivo reduzir o impacto no consumo de um recente aumento do imposto sobre os produtos (IVA), de 8% para 10% desde 1 de outubro para a maioria dos bens não alimentares.



Os economistas antecipam uma forte contração do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no quarto trimestre de 2019 devido ao aumento do IVA e do tufão Hagibis, especialmente porque as exportações japonesas continuam a sofrer o com a desaceleração da economia global, agravada por o conflito comercial sino-americano.



No terceiro trimestre, o crescimento da terceira economia mundial quase parou (+ 0,1% em relação ao segundo trimestre), de acordo com dados publicados em meados de novembro, marcando uma nova desaceleração após + 0,4% no segundo trimestre e +0,5% de janeiro até o final de março.



Shinzo Abe divulgou hoje um plano "poderoso" e "ousado".



O Japão costuma usar planos para manter artificialmente a sua economia à tona, uma política que também tem o efeito perverso de aumentar a sua já enorme dívida pública (238% do seu PIB em 2018, de acordo com o Fundo Monetário Internacional).



Este novo plano de estímulos, o primeiro no Japão desde 2016, também visa evitar um golpe na economia do país depois das Olimpíadas de Tóquio no próximo verão.



De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, o plano também prevê subsídios à exportação para criadores (de animais), preocupados com as consequências do acordo de livre comércio recentemente assinado sobre produtos agrícolas entre Tóquio e Washington, que deve entrar em vigor no próximo ano.

