Japão pode ter de despejar água radioativa de Fukushima no Pacífico

As autoridades nipónicas alertaram que a água contaminada armazenada desde o tsunami de 2011 pode ter que ser diluída no oceano. O espaço disponível de armazenamento vai acabar em 2022.

O operador da central nuclear japonesa de Fukushima pode ter de despejar e diluir cerca de um milhão de toneladas de água contaminada no oceano Pacífico, segundo o The Guardian. O ministro japonês do Ambiente, Yoshiaki Harada, disse mesmo que "a única opção vai ser drená-la para o mar e depois diluí-la".





Apesar de "o Governo estar ainda a discutir esta situação", de acordo com o ministro, esta solução parece mesmo estar a ganhar força.