Japão retoma pesca da baleia para fins comerciais ao fim de 31 anos

O Japão quebrou uma moratória internacional e retomou a pesca da baleia para fins comerciais esta segunda-feira, 1 de julho, ao fim de mais de três décadas. De acordo com a imprensa internacional, a saída dos barcos teve mesmo direito a cerimónias nos portos de Shimonoseki e Kushiro.





A agência de pesca do país anunciou o estabelecimento de uma quota de captura de 227 baleias para este ano, depois de a saída do país da Comissão Baleeira Internacional – anunciada em dezembro – ter sido efetivada esta segunda-feira.

A decisão do país mereceu duras críticas de ambientalistas e levantou questões sobre o proclamado compromisso do Japão com a cooperação internacional e o estado de direito. Mas, segundo os especialistas, também pode marcar o início do fim da indústria baleeira do Japão, que agora terá de se justificar numa base comercial, já que o país decidiu suspender as suas controversas capturas na Antártida, que serviam, segundo o governo, "fins de investigação".

O Executivo nipónico comprometeu-se a não caçar "em águas antárticas ou no hemisfério sul", limitando a pesca "às águas territoriais e à zona económica exclusiva do Japão".

A nova quota para a pesca comercial é muito inferior à quota de 637 animais estabelecida para a pesca com fins científicos – uma atividade que o Japão manteve ao longo dos anos recorrendo a uma lacuna da moratória que permitia a pesca para investigação - pelo que a retoma desta atividade poderá mesmo traduzir-se numa descida acentuada do número de animais capturados.



O Japão defende que muitas espécies de baleias não estão ameaçadas e, portanto, a moratória da Comissão, em vigor desde 1986, não se justificava.