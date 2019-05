Jerónimo fala de resultado "particularmente negativo" e alerta para legislativas

Jerónimo de Sousa, no centro de trabalho comunista Vitória, sublinhou que "as eleições legislativas de outubro próximo serão um momento decisivo" e que "o resultado de hoje deve constituir um sinal de alerta".

O secretário-geral do PCP declarou hoje que o resultado eleitoral da CDU foi "particularmente negativo" para os interesses dos trabalhadores, do povo e do país, reconhecendo a quebra face aos três eurodeputados eleitos em 2014.