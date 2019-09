Jerónimo recusa nova geringonça, mas admite analisar medidas "caso a caso"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, esclarece que os comunistas estão disponíveis para apoiar medidas de um futuro Governo desde que estas sirvam para melhorar as condições de vida dos "trabalhadores e do povo".





Em entrevista concedida esta segunda-feira, 9 de setembro, à Antena 1, o líder do PCP começa por negar que os comunistas tenham traçado quaisquer "linhas vermelhas", tendo somente uma "política alternativa perante aquilo que o PS está a propor".





Mantendo a rejeição à reedição do acordo escrito firmado com o PS com vista à concretização da atual solução governativa, Jerónimo frisa que o PCP até poderá ajudar a viabilizar o próximo Governo, mas de acordo com uma análise "caso a caso".





"Em cada iniciativa, em cada medida do futuro Governo, nós agiremos. O que for bom para os trabalhadores e para o povo, votaremos a favor, o que for mau votaremos contra", assegurou o líder do PCP destacando ser este o "princípio fundamental que anima" o partido.





Jerónimo de Sousa considera que será a composição do Parlamento saído das legislativas de 6 de outubro a "determinar muito do futuro das políticas" e nota que, "em primeiro lugar", o PS continuará em busca da almejada maioria absoluta. Seja como for e independentemente da correlação de forças, Jerónimo assegura que o PCP não será descartável.





E se os socialistas falharem esse objetivo, será a "arrumação de forças" na Assembleia da República a determinar o rumo das políticas e será nessa capacidade e vontade de influenciar que "estará com certeza o PCP e a CDU".





Recordando que, em 2015, partiu do PCP a iniciativa que permitiu afastar o Governo PSD-CDS e criar condições para a chamada geringonça, Jerónimo faz um balanço positivo dos últimos quatro anos, desde logo porque foram seguidas políticas em benefício dos trabalhadores e do povo português, e "isso tem um valor muito grande para o PCP".