Joacine Katar Moreira também se vai abster na votação do Orçamento

A deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira anunciou hoje que irá abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, "na esperança" de que o documento tenha "uma maior viragem à esquerda"."Os Orçamentos do Estado do PS normalmente têm alguma margem de manobra para melhorias, portanto, abstenho-me, exatamente na esperança de que este orçamento tenha uma maior viragem à esquerda", disse à Lusa a deputada, confirmando a abstenção, que foi avançada pela TSF.O Orçamento do Estado para 2022 é votado na generalidade na Assembleia da República na quarta-feira, sendo ainda incerta a sua viabilização.