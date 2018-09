Joana Marques Vidal: "Fiz o máximo possível". "O combate à corrupção deve continuar"

Joana Marques Vidal disse que nunca lhe foi colocada a hipótese de continuar no cargo de procuradora-geral da República (PGR), considerando que se trata da "normalidade do funcionamento das instituições democráticas".

Joana Marques Vidal, que se mantém no cargo até 12 de Outubro, defende que "combate à corrupção deve continuar a ser uma das bandeiras do Ministério Público, mas não é só do Ministério Público. É essencial e a ministra da Justiça vai no mesmo sentido. É essencial que seja assumido por toda a comunidade", afirmou aos jornalistas, citada pela Sábado.

A actual PGR será assim substituída, em Outubro, por Lucília Gago.



A próxima PGR, Lucília Gago, é especialista na área da família e menores, é magistrada do Ministério Público e foi directora do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa nos últimos dois anos.