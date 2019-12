Na Comissão Executiva, para além do novo presidente, mantém-se como vice-presidente executivo João Serrenho e há três novos vice-presidentes: Ricardo Pais Oliveira, António Costa Amaral e Mónica Coelho.



Miguel Rangel transita como secretário-geral e Bruno Mourão Martins é o novo tesoureiro.



Bernardo Blanco, Carla Castro, Catarina Maia, Filipa Osório, João Caetano Dias, João Cascão, Luís Nascimento, Maria Castelo Branco, Mariana Nina, Olga Baptista, Rafael Corte Real e Vicente Ferreira da Silva são os vogais hoje eleitos.



Como suplentes da Comissão Executivo foram hoje escolhidos Joana Malta Vacas, Pedro Schuller e Sérgio Figueiredo.



Depois de anunciados estes resultados, a Comissão Executiva cessante foi exonerada e nova direção tomou posse no palco.



Para as vagas abertas no Conselho Nacional foram apresentadas 22 candidaturas individuais para sete lugares. Fernando Pinto, Rita Vilas Boas, Diogo Prates, José Cardoso, Gastão Taveira, João Pita Soares e Maria Miguel Malhão foram os eleitos.



Durante a manhã, os candidatos que entenderam fizeram uma pequena apresentação do seu currículo, perfil e motivações para concorrerem ao lugar. Antes do anúncio dos resultados eleitorais, foram votadas, com o braço no ar, as moções setoriais apresentadas. Das seis, apenas uma foi aprovada "por larga maioria", a intitulada "Mais transparência, menos corrupção, mais liberalismo", tendo as restantes cinco sido rejeitadas.

A III Convenção Nacional do partido decorre hoje em Pombal, distrito de Leiria, uma reunião do órgão máximo na qual foi eleito o novo líder liberal, sucedendo assim a Carlos Guimarães Pinto que anunciou no final de outubro que iria abandonar o cargo.João Cotrim Figueiredo, o único candidato, foi assim eleito presidente do partido, tendo a sua lista conseguido 181 votos, ou seja 96% dos votos expressos.