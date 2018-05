João Galamba: Caso Sócrates “envergonha qualquer socialista”

Questionado se se sentia envergonhado, como admitiu esta quarta-feira Carlos César com o caso Sócrates, João Galamba anuiu. "Acho que é o sentimento de qualquer socialista, quando vê ex-dirigentes, no caso um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS acusado de corrupção e branqueamento de capitais. Obviamente, envergonha qualquer socialista, sobretudo se as matérias de que é acusado vierem a confirmar-se", afirmou num programa da SIC Notícias.

João Galamba junta-se assim a Carlos César que afirmou, na TSF, que "o Partido Socialista sente-se, como todos os partidos, a confirmar-se o que é dito, envergonhado" com casos com o de José Sócrates e de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia suspeito de ter recebido dinheiro do GES mensalmente, através de uma offshore, enquanto desempenhava o cargo de ministro.

Sobre este caso, João Galamba disse que no PS estão "perplexos com a revelação pública, de um ministro de um Governo do PS, que recebia mensalmente verbas quando disse que tinha cessado toda e qualquer relação com o BES. Gerou perplexidade em toda a gente".



João Gaçamba rejeita que o partido esteja a ter uma mudança de atitude, realçando que "o PS sempre esteve incomodado", salientando que "é evidente que o partido está muito incomodado".