João Leão reitera crescimento de 5,5% e diz que Governo tem mecanismos para implementar PRR

O ministro das Finanças garante que as previsões de um crescimento de 5,5% da economia em 2022 são "realistas", mesmo num quadro de eleições antecipadas e sem orçamento. Para o governante, o plano de recuperação e resiliência (PRR) vai continuar a ser uma peça fundamental desta evolução positiva da economia no próximo ano, assegurando que o Executivo tem mecanismos que lhe permitem prosseguir a execução do programa.



"As estimativas do Governo são de um crescimento 5,5% (em 2022). Para isso é fundamental continuar o trabalho que temos feito, de aplicação de um conjunto de medidas e reformas e do plano de recuperação e resiliência (PRR)", adiantou o ministro das Finanças, à margem da conferência anual da ASF, em Lisboa. Estamos a trabalhar a tempo inteiro numa rápida aplicação do PRR e conseguir, no próximo ano, ainda sem orçamento, aplicar o PRR.

João Leão reiterou que "fundamental neste contexto conseguir condições de governabilidade e de estabilidade que não interrompam este processo em curso. Portugal está a crescer há dois trimestres acima da Europa e esta dinâmica de recuperação forte não deve ser interrompida".



Quanto a eventuais dificuldades em implementar o PRR sem um orçamento, Leão realçou que o Executivo está a dar "prioridade máxima ao PRR", o programa "não pode ficar parado". Para que isso não aconteça, o governo está "a arranjar as soluções para garantir a rápida implementação do PRR".

"Ao nível do Orçamento do Estado, o PRR sendo receitas a fundo perdido, conseguimos mecanismos de inscrição num orçamento a duodécimos, que depois tem que ser complementado com mecanismos de gestão orçamental que nos permitam rápida execução", concretizou.