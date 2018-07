João Lourenço e Mário Centeno "estreiam-se" hoje no Parlamento Europeu

Após a intervenção do Presidente de Angola, marcada para as 12:00 (menos uma hora em Lisboa), será o ministro das Finanças, Mário Centeno, a "estrear-se" em Estrasburgo enquanto presidente do Eurogrupo.

Lusa

O Presidente de Angola, João Lourenço, vai discursar hoje no Parlamento Europeu (PE), antes de Mário Centeno, na qualidade de presidente do Eurogrupo, se "estrear" no hemiciclo de Estrasburgo.

João Lourenço vai tornar-se no primeiro chefe de Estado angolano a discursar na assembleia europeia, numa intervenção na qual deverá abordar as relações e a cooperação UE-Angola em vários domínios, o desenvolvimento, as migrações e a promoção da estabilidade e da paz no continente africano.

Antes, o chefe de Estado angolano terá um encontro bilateral com o presidente do PE, Antonio Tajani.

Angola exerce actualmente a presidência do órgão de cooperação nos domínios político, de Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A parceria entre Angola e a União Europeia (UE) tem por base o Acordo de Parceria de Cotonu. As negociações para a renovação deste acordo, que expira em Fevereiro de 2020, deverão ter início no mês de agosto.

Após a intervenção do Presidente de Angola, marcada para as 12:00 (menos uma hora em Lisboa), será o ministro das Finanças, Mário Centeno, a "estrear-se" em Estrasburgo enquanto presidente do Eurogrupo, num debate sobre a conclusão do terceiro programa de ajustamento económico para a Grécia, que esteve na agenda dos ministros das Finanças da zona euro no dia 21 de Junho passado.

A reforma da União Económica e Monetária, os próximos passos da União Bancária e a criação de uma capacidade orçamental para a zona euro serão outros dos assuntos em discussão.