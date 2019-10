João Lourenço exonera ministro das Finanças

Archer Mangueira foi demitido esta terça-feira do cargo de ministro das Finanças.

O presidente de Angola anunciou esta terça-feira a decisão de demitir o ministro das Finanças, Archer Mangueira (na foto). O seu lugar vai ser ocupado por Vera Santos Daves.

Esta mudança no Executivo é uma das várias mexidas feitas por João Lourenço e que constam de um decreto presidencial publicado hoje.





A nova titular da pasta das Finanças era, até agora, secretária de Estado para as Finanças e Tesouro. Já Archer Mangueira sai do Governo para ocupar o lugar de governador da província do Namibe.

João Lourenco exonerou ainda a ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira, substituindo-a por Ana Paula Elias.

Foram também demitidos Carlos da Rocha Cruz, de governador do Namibe, e José Manuel Vieira Dias da Cunha, da função de secretário de Estado para a Saúde Pública – posição que passa a ser ocupada por Franco Mufinda.