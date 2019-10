João Paulo Catarino vai ser secretário de Estado das Florestas

O socialista vai deixar a secretaria de Estado da Valorização do Interior para ser o próximo secretário de Estado das Florestas, apurou o Negócios. No novo Governo, esta pasta transita do Ministério da Agricultura para o Ambiente, que continuará a ser tutelado por Matos Fernandes.

João Paulo Catarino vai ser o próximo secretário de Estado das Florestas, soube o Negócios. O socialista tem experiência executiva na área das florestas, tendo sido durante meio ano, em 2005, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural das Florestas.





O ainda secretário de Estado da Valorização do Interior assume as Florestas que, no novo Governo, deixa de ser tutelada pelo Ministério da Agricultura para ficar sob alçada do Ambiente.



Ao Negócios, a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) congratula-se com esta escolha, sustentando que Catarino é alguém com "formação florestal" e detentor de "profundo conhecimento do setor", fatores que a FNAPF considera serem relevantes para a evolução desta área.