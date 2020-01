"Ninguém está interessado em criar uma crise política", diz presidente da CCP

Vieira Lopes aposta na aprovação da versão final do orçamento, alertando que quem criar uma crise política será penalizado pelo eleitorado. Prefere não comentar a disputa pela liderança do PSD e, sobre a nova ministra do trabalho, diz que o derradeiro desafio será o acordo de salários.