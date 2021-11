João Vieira Lopes: "Queremos um interlocutor que dê mais atenção às empresas"

stumamos dizer que nascemos no PREC, habituámo-nos a negociar com qualquer governo. Queremos é ter um interlocutor.

É claro que interlocutores que dêem mais atenção às empresas, para nós é importante

. Se é formado de acordos parlamentares, isso aí compete aos partidos políticos", afirmou João Vieira Lopes em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital.



O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) prefere que saia das eleições legislativas do final de janeiro uma solução política que olhe mais para as empresas. E embora a instabilidade política atual não seja positiva, as cedências em torno do Orçamento do Estado para 2022 também não estavam a ser, afirma João Vieira Lopes."Co



"Há duas coisas de que as empresas gostam muito: uma é estabilidade e a outra é previsibilidade. Esta situação atual não vai muito nesse sentido", lamentou.



Questionado então se a dissolução do parlamento foi uma má opção, o líder da CCP afirmou que havia dois sentimentos contraditórios entre as empresas do comércio e dos serviços: "Por um lado, o Orçamento do Estado e as contrapartidas que o governo estava disposto a oferecer, nomeadamente na área laboral, eram altamente preocupantes. Por outro, esta situação também não é brilhante".



João Vieira Lopes diz que as empresas estão na expectativa. "Não há experiência em Portugal de governação por duodécimos. E isso preocupa-nos bastante". Tal como o facto de "provavelmente no primeiro semestre praticamente não haverá orçamento", acrescentou.