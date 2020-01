Joaquim Barroca, ex-administrador do grupo Lena, será o último arguido do processo a ser interrogado, a seu pedido, nesta fase, a 18 de fevereiro.

Para o advogado Castanheira Neves, o depoimento de Joaquim Paulo era importante "para esclarecer toda a factualidade inerente às sociedades [do grupo Lena]".



O advogado disse que chamou Joaquim Paulo a depor depois de terem sido "projetados para o processo todos os factos que estavam por esclarecer".



Joaquim Paulo da Conceição era o representante legal do grupo leiriense, mas acabou por não ser visado no processo.



Já a empresa que liderava e outras subsidiárias (Lena SGPS, Lena Engenharia e Construções SA e Lena Engenharia e Construção SGPS) são acusadas de corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



Entendeu o Ministério Público que "nunca se percebeu, a não ser para melhor assegurar a sua defesa enquanto cidadão e profissional, a razão da constituição como arguido de Joaquim Paulo da Conceição, que na altura dos pretensos factos nem sequer exercia funções na 'holding' do Grupo Lena".



Joaquim Barroca, ex-administrador do grupo Lena, será o último arguido do processo a ser interrogado, a seu pedido, nesta fase, a 18 de fevereiro.



Joaquim Barroca está acusado de corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada consta de um despacho do juiz de instrução Ivo Rosa, que reservou também o dia seguinte, caso a diligência se prolongue.



O debate instrutório está marcado para os dias 4, 5, 6 e 9 de março, podendo prolongar-se para 11, 12 e 13 do mesmo mês.



O processo Operação Marquês tem 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - pela prática de 188 de crimes económico-financeiros.

O ex-administrador do Grupo Lena Joaquim da Conceição foi esta quinta-feira inquirido durante mais de sete horas, como testemunha, e, segundo fonte ligada ao processo, disse que o grupo de Leiria nunca subornou José Sócrates, o principal arguido da Operação Marquês.Joaquim Paulo da Conceição, que chegou a ser arguido da Operação Marquês, foi chamado a depor na fase de instrução pelo advogado do ex-administrador do grupo Lena Joaquim Barroca e das empresas do grupo arguidas neste processo, que considerou essencial o seu depoimento após o antigo primeiro-ministro ter sido interrogado nessa fase.