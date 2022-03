Jornalista norte-americano morto pelo exército russo na Ucrânia

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Um jornalista norte-americano foi morto este domingo pelas forças russas perto da cidade de Irpin, a poucos quilómetros de Kiev, na Ucrânia. O repórter Brent Renaud, de 51 anos, foi baleado quando as forças de Moscovo abriram fogo contra um carro.Inicialmente, a polícia de Kiev indicou tratar-se de um jornalista do New York Times (NYT), mas a informação foi corrigida pouco depois pelo diário norte-americano. Renaud foi, de facto, jornalista do Times no passado, mas já não estava no jornal. A confusão terá sido devida a uma acreditação do NYT que o jornalista ainda tinha.O jornalista, de 51 anos, não foi a única vítima. Um outro repórter ficou ferido e foi transferido para o hospital.(Notícia atualizada às 13:30)