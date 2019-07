O dirigente do Partido Trabalhista Português (PTP), José Manuel Coelho, foi condenado a três anos e meio de pisão efetiva devido a quatro crimes de difamação agravada e dois crimes de desobediência, avança o Público.José Manuel Coelho foi acusado de difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada em 11 processos movidos por vários assistentes mas o seu julgamento havia sido sucessivamente adiado desde fevereiro deste ano.O antigo deputado do Governo Regional da Madeira, já havia sido antigamente condenado a um ano de pena de prisão efetiva, devido a um episódio antes do período eleitoral, no qual apelidou o fundador do MRPP, Arnald de Matos, e o antigo dirigente do partido, Garcia Pereira, de "agentes da CIA" em resposta a um artigo do Diário de Notícias da Madeira sobre plágio de comunicados políticos. A decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal de Justiça em Setembro de 2018.