Instado a explicar como pode ter sido usada a sua 'password' para registar presenças em plenário em dias em que esteve ausente, José Silvano considerou "não ter mais nada a explicar" e disse estar "de consciência tranquila e com energia para continuar".



No sábado, o semanário Expresso noticiou que Silvano não faltou a qualquer das 13 reuniões plenárias realizadas em Outubro, apesar de em pelo menos um dos dias ter estado ausente.



Uma informação falsa, conforme o próprio admitiu ao Expresso, dado que na tarde de 18 de Outubro esteve no distrito de Vila Real ao lado de Rui Rio, líder do partido, cumprindo um programa de reuniões que teve início às 15:30.



Apesar disso, alguém registou a presença do secretário-geral social-democrata logo no início da sessão plenária, quando passavam poucos minutos das 15:00.



Na terça-feira, o presidente da Assembleia da República informou que pediu explicações aos serviços do parlamento sobre alegadas discrepâncias nos registos de presenças do deputado do PSD José Silvano, que concluem que outra pessoa terá utilizado a sua palavra-passe.



No mesmo dia, o próprio deputado e secretário-geral do PSD rejeitou que se tenha aproveitado de dinheiros públicos, sem explicar como existe uma falsa presença sua em plenário registada no parlamento nem como a sua 'password' foi usada por terceiros.



Hoje, Rio reiterou que a sua posição sobre o secretário-geral do partido permanece inalterada, dois dias depois de assegurar que mantém a confiança política em José Silvano, admitiu tratar-se de um caso que "não é agradável", mas qualificou de "pequenas questiúnculas".

O deputado e secretário-geral do PSD José Silvano, envolvido na polémica sobre falsas presenças em plenários do Parlamento, assinou a folha de presença da comissão eventual para a Transparência esta quarta-feira, 7 de Novembro, mas não assistiu à reunião.José Silvano chegou à hora do início da reunião, 14:00, assinou a lista de presenças e deixou a sala onde decorreu a reunião, que se prolongou até cerca das 16:00, sem sequer chegar a sentar-se, e não mais voltou.Questionado pelas 16:30, pela Lusa e pela revista Sábado , nos corredores da Assembleia da República, sobre os motivos da sua ausência da reunião, Silvano disse apenas que esteve a fazer trabalho político, sem querer especificar qual.