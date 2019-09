José Sócrates começa a ser ouvido a 28 de outubro

Fonte do tribunal disse à agência Lusa que o juiz agendou o interrogatório de Sócrates, que pediu para depor, para dia 28 de outubro.

O juiz Ivo Rosa marcou hoje para dia 28 de outubro o interrogatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo Operação Marquês, na fase de instrução que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal.