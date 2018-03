Um operário da empresa Continental Mabor, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, ganhou o Euromilhões na passada terça-feira. Após vencer o prémio de 61 milhões de euros, o português meteu baixa médica.A história é contada pelo Jornal de Notícias. Residente no concelho famalicense, o jovem não tem comparecido ao trabalho e, ao que tudo indica, conta o diário, "está com baixa médica".Recorde-se que o vencedor ganhou com uma aposta de 2,50 feita no Café Ribeiro, em Lousado. O jovem prefere manter o anonimato.