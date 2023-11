JP Morgan antevê efeito político no “spread”

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida pública portuguesa tem sido vista com otimismo pelos grandes investidores, especialmente quando comparada com Espanha. A crise política no país fez agravar o diferencial entre as obrigações nacionais a 10 anos e o "benchmark" europeu, as Bunds com a mesma maturidade, e o JP Morgan antecipa uma espécie de "desconto político" à medida que se aproximarem as eleições. A ausência de força no euroceticismo ...