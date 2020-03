A Juventude Social-Democrata (JSD) considera que tanto os exames nacionais como o concurso nacional de acesso ao ensino superior devem ser adiados, isto depois de as escolas terem sido encerradas antes ainda de ter sido decretado o estado de emergência em vigor.

A organização liderada pela deputada Margarida Balseiro Lopes defende que esta "será a medida mais justa e que permitirá aos jovens estudantes e às suas famílias o conforto e a certeza de que terão o tempo necessário para voltarem a ter aulas presenciais e, deste modo, recuperar o tempo perdido que lhes permita estarem preparados para encarar os exames nacionais".



No entender da JSD, dada a incerteza quanto ao regresso a aulas presenciais e tendo em conta que a escola tem o dever de se "impor como verdadeiro elevador social", é preciso tomar medidas para garantir a "equidade entre todos os alunos".



Sublinhando que até ao momento "cada escola adotou estratégias diferentes" e que "existe uma enorme dificuldade em garantir o acesso equitativo a meios tecnológicos e até a internet por parte dos estudantes", os jovens do PSD concluem que existe uma "desigualdade que pode ser atenuada com o adiamento dos exames nacionais.

