Juiz Carlos Alexandre alvo de inquérito disciplinar

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, Carlos Alexandre, levantou dúvidas quanto à aleatoriedade do sorteio da fase de instrução do processo Operação Marquês.

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) procedeu esta quarta-feira à abertura de um inquérito disciplinar ao juiz Carlos Alexandre relativamente às declarações proferidas em entrevista à RTP. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal levantou dúvidas sobre a aleatoriedade do sorteio que decidiu que seria Ivo Rosa a ficar encarregue da fase de instrução do processo Operação Marquês.



O magistrado - a outra opção para ficar com esta fase do processo - afirmou, em declarações à RTP, que existe "uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos que exista entre mais do que um juiz". O juiz disse ainda que alegadamente só foi feita a transferência de uma parte dos mais de mil volumes.





Em comunicado, o CSM considera que "a distribuição electrónica de processos é sempre aleatória" , "não equilibrando diariamente os processos distribuídos a cada juiz".



Segundo se garantiu, o sorteio informático funcionava de forma totalmente aleatória e serviria para decidir qual dos juizes do Tribunal Central de Instrução Criminal - Carlos Alexandre ou Ivo Rosa - ficaria com a pasta do processo em que é julgado o antigo primeiro-ministro José Sócrates.





Questionado sobre se a distribuição de processos consecutivos a um determinado juiz poderia colocar em causa a aleatoriedade do sorteio, Alexandre responde: "Sim, pode alterar-se significativamente".