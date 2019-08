Juízes denunciam falta de condições nos tribunais

A falta de condições de trabalho nos tribunais portugueses ainda está longe de ser resolvida. De acordo com os relatórios oficiais relativos ao ano de 2018, citados esta terça-feira, 20 de agosto, pelo jornal Público, os juízes de todas as comarcas queixam-se de deficiências nas instalações, no sistema informático e até de segurança.





Os juízes contam que em Castelo de Paiva, por exemplo, foi necessário encerrar o WC dos funcionários para evitar infiltrações no piso inferior, onde está a conservatória do registo civil. Em Espinho, o fornecimento de energia elétrica "é por vezes interrompido" num espaço onde há infiltrações que "obrigam à colocação de baldes para recolha da água da chuva à entrada da sala de audiências, o que causa algum dano na imagem da própria justiça". No Tribunal de São João Novo, no Porto, caiu o teto de uma sala de audiências e de um gabinete de juízes. Em Torres Noves, "chegam-se a atingir 40 graus na sala de audiências", e quando em Vila Real se ligam os aquecedores "vai abaixo a energia elétrica".



Há ainda magistrados que se queixam da ausência de equipamentos para controlar a entrada de armas nos tribunais.