Juncker: proposta de Orçamento italiana pode gerar “crise igual à grega”

Juncker mostra-se preocupado com os efeitos que o Orçamento a apresentar por Itália para 2019, por meio do qual o país se quer comprometer com um défice significativamente acima do esperado, possam ter na economia transalpina. Afirma que esta proposta ameaça a aliança europeia.

O líder da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lançou esta segunda-feira vários alertas sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019 avançada pelo Governo italiano.





"Não desejaria que, depois de sermos de facto capazes de lidar com a crise grega, acabássemos com a mesma crise em Itália. Uma crise destas já foi suficiente", avisou Juncker, num discurso que teve lugar na Alemanha.