Juncker justifica episódio na cimeira da NATO com “cãibra na perna”

"É impressionante como as pessoas são especialistas na minha saúde. Li o que foi escrito. Tive uma cãibra na perna. Estive na cimeira da NATO, que teve temas muito mais interessantes para se concentrarem do que o meu estado de saúde.



Francamente, não tenho tempo para esses disparates mesquinhos", insurgiu-se o presidente do executivo comunitário.





Na primeira reacção pública após a divulgação de um vídeo no qual aparece a ser amparado por diversos chefes de Estado e de Governo, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, numa cerimónia incluída no programa oficial da cimeira da Aliança Atlântica de quarta-feira passada, Jean-Claude Juncker voltou a negar que estivesse embriagado.



Continuar a ler "[Essa afirmação] é correta em relação a esse dia, a hoje de manhã e a logo à noite. Estou verdadeiramente surpreso com o nível de interesse de algumas pessoas nestes assuntos marginais, e exijo respeito", vincou.



Em 12 de Julho, o porta-voz da Comissão Europeia esclareceu que o episódio se deveu a "uma crise particularmente dolorosa de ciática".



"Na noite de quarta-feira, o presidente [Juncker] sofreu uma crise particularmente dolorosa de ciática, acompanhada de cãibras. O presidente já disse publicamente que a ciática condiciona a sua a capacidade de andar, o que infelizmente foi o caso na noite de quarta-feira", explicou então Margaritis Schinas.



Na quinta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, já tinha justificado o comportamento do presidente da Comissão Europeia com uma crise de ciática, em resposta à pergunta de um jornalista da agência Associated Press.