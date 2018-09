Juncker pede uma Europa unida com um euro mais forte

O Presidente da Comissão pediu hoje no Parlamento Europeu uma Europa forte que saiba ser “um continente de abertura e tolerância”. No seu último discurso do Estado da União, Jean-Claude Juncker prometeu medidas para tornar o euro mais forte.

"Uma Europa forte e unida permite que os seus Estados membros cheguem mais longe" e é nesse contexto que a Europa deve saber "tornar-se cada vez mais um actor soberano nas relações internacionais". O repto foi lançado esta quarta-feira pelo presidente da Comissão Europeia durante o discurso sobre o Estado da União. Jean-Claude Juncker deu como exemplo a conquita do Espaço, através do projecto Galileu, algo que "nenhum Estado teria conseguido sozinho", frisou.





"Partilhar as nossas soberanias, sempre que necessário torna os nossos estados e as nossas nações mais fortes. Unidos somos mais fortes", disse Junker. Num discurso em que passou em revista as principais medidas tomadas no seu mandato e ainda o que falta fazer até às próximas eleições Europeias, em 2019, o presidente da Comissão deu destaque à questão dos refugiados e à forma como a Europa deve lidar com ela.

"A Europa deve continuar a ser um continente de abertura e tolerância" e "nunca uma fortaleza que vira as costas ao mundo que sofre". Em suma, a Europa "nunca deve ser uma ilha" e deve, antes, "continuar a ser multilateral", porque "a Europa pertence a todos e não só a alguns". "Conhecem as nossas propostas sobre refugiados e migrações. Elas deviam ser aprovadas", apelou.





Um Euro mais forte, pede Juncker

E, lembrando que faltam 250 dias para as próximas eleições europeias, continuou: "Devemos até lá demonstrar que a Europa pode ultrapassar as diferenças entre o norte e o sul" e "em conjunto podemos semear as sementes de uma Europa mais soberana". "Espero que possamos trabalhar em conjunto nos próximos meses para que aquilo que prometermos em 2014 possa ser resolvido antes de 2019", apelou.

E em dos aspectos que destacou foi o Euro, cujo papel quer ver reforçado: "É inaceitável que empresas europeias adquiram aviões em dólares e não em euros", ou que as importações de energia pela UE sejam feitas em dólares quando quase nenhuma dessa energia provém dos Estados Unidos, exemplificou, afirmando que antes do fim do ano a Comissão apresentará iniciativas para reforçar o papel do euro, "que se deve tornar um instrumento activo para soberania europeia".

"Sempre que a Europa fala como um só, podemos impor nossa posição aos outros", e o Euro também pode contribuir para isso, reforçou Juncker.