O custo dessa substituição pode chegar a um milhão de euros por comissário uma vez que os Estados-membros concordaram que, "independentemente do tempo que o comissário ou a comissária esteja no cargo", têm de ser pagas as despesas com a relocação, a equipa e a pensão vitalícia a que qualquer comissário tem direito.



"Estou a tentar travar esta situação", assegurou Juncker, argumentando que as pastas que ficam vazias podem ser divididas entre os restantes comissários. E deixou um alerta: "Se os chefes de Estado insistirem em os substituir, nenhum cidadão vai perceber isto".



Em causa estão cinco membros do executivo comunitário: o vice-presidente Frans Timmermans ('spitzenkandidaten' dos socialistas europeus), que venceu as eleições europeias na Holanda, o vice-presidente Andrus Ansip, da Estónia, o vice-presidente letão Valdis Dombrovskis, a comissária romena Corina Cretu e a comissária búlgara Mariya Gabriel.



Esta situação foi relatada pelo atual presidente da Comissão Europeia quando foi desafiado a dar um exemplo de mau funcionamento da União Europeia. "Não há nada de mal num ceticismo saudável sobre as atividades diária da UE. Eu torno-me eurocético pelo menos uma vez por dia", disse.



Em relação à próxima composição da Comissão, Juncker não quis tecer comentários sobre os candidatos, referindo apenas que tanto Manfred Weber como Timmersmans ou a dinamarquesa Margarethe Vestager seriam bons sucessores. Mas o atual presidente tem uma certeza: no mínimo, metade das pastas têm de ser ocupadas por mulheres no mandato 2019-2024.



"Quando eu compus o meu executivo há cinco anos, os Estados-mmebros só propuseram uma mulher! Eu certifiquei-me que pelo menos nove mulheres ficavam com pastas no total dos 28", recordou. A próxima Comissão Europeia deverá tomar posse a 1 de novembro, mas para já seguem-se meses de negociação entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu.

