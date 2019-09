Juncker: Risco de Brexit sem acordo é "muito real"

O presidente da Comissão Europeia defendeu hoje, no Parlamento Europeu, que um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia é "desejável e possível", embora tenha reconhecido que o risco de um ‘Brexit’ desordenado é real.

"Não ficarão surpresos ao saber que o primeiro-ministro nos disse que o Reino Unido continua a querer um acordo, mas também que aquele país sairá da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo", precisou Jean-Claude Juncker, revelando aos eurodeputados o conteúdo do seu encontro de segunda-feira com o líder do Governo britânico, Boris Johnson.