Juros do crédito à habitação superam 2% e atingem máximo de seis anos

A taxa média dos novos créditos à habitação contratados superou em agosto os 2% e atingiu um máximo de mais de seis anos, indicam dados publicados nesta terça-feira pelo Banco de Portugal.

A taxa de juro média dos novos empréstimos alcançou 2,01%, subindo dos 1,88% registados em julho.

O valor para o mercado nacional de novo crédito à habitação compara com 2,2% na média da Zona Euro, aqui no valor mais elevado em sete anos.

Nas novas operações de empréstimos à habitação, 69% do montante correspondeu a contratos com um prazo de fixação inicial de taxa de juro inferior a um ano. Apenas 7% tinham um prazo superior a 10 anos. Já a média da área do euro é de 18% e 57%, respetivamente.

No crédito à habitação em stock, a taxa média de juros fixou-se em agosto em 1,32% (1,67% na Zona Euro), indica o Banco de Portugal.

Em agosto, os bancos concederam 1.205 milhões em empréstimos a particulares para a compra de habitação, menos 10,6% que no mês anterior e também menos 2,5% do que em agosto do ano anterior.

Já os volumes concedidos em crédito ao consumo às famílias subiram, atingindo 478 milhões de euros, sendo mais 5,3% que no mês anterior e mais 21,9% que um ano antes.

A média dos juros cobrados novos créditos para consumo atingiu em agosto 7,93%, avançando dos 7,88% registados em julho. Na Zona Euro, os juros médios de novos créditos ao consumo ficaram em agosto em 6,01%.

O total de crédito às famílias atingiu 1.855 milhões de euros, incluindo ainda 171 milhões de euros em crédito para outros fins.

Por seu turno, as empresas obtiveram 1.297 milhões em crédito em agosto, num montante 11,7% abaixo do mês anterior e 4% abaixo de um ano antes.

A taxa de juro média dos empréstimos às empresas voltou a aumentar e fixou-se em 2,75% (2,63% em julho).

Nos empréstimos até um milhão de euros, a media de juros subiu de 2,76% para 2,97%, comparando com 2,2% na Zona Euro.

Já nos empréstimos acima de um milhão de euros, a média de juros desceu de 2,40% para 2,37% , comparando com 1,67% no espaço do euro.

Em contrapartida, os juros nos depósitos das empresas recuaram, de 0,13% para 0,09%. A tendência foi oposta na Zona Euro, que viu os juros dos depósitos das empresas a subir de 0,01% para 0,13%.

Entre as famílias ocorre o mesmo, com os juros de depósitos a caírem em Portugal de 0,09% para 0,07% em agosto, e a subirem de 0,26% para 0,35% no espaço da moeda única.





Corrigido às 13h37. A taxa média de juros nos novos créditos à habitação foi de 2,01% em agosto e não 2,1%.