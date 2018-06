Justiça dá cinco dias a cunhado do rei de Espanha para ser preso

Iñaki Urdangarin, cunhado do rei de Espanha, esteve esta quarta-feira no Tribunal de Palma de Maiorca, que estipulou um prazo para que o responsável fosse preso, depois de ter sido condenado a cinco anos e dez meses de prisão.

Iñaki Urdangarin, o marido da irmã do Rei de Espanha, tem cinco dias para se encaminhar para a prisão e cumprir a pena de cinco anos e dez meses a que foi condenado pelo Tribunal Supremo, no âmbito do caso Nóos.Urdangarin foi esta quarta-feira ao Tribunal de Palma de Maiorca, que lhe estipulou essa data, acompanhado pelo seu advogado, Mario Pascual Vives. Esteve dentro das instalações pouco mais de dez minutos.O marido de Cristina tem até ao dia 18 de Junho para entrar na prisão. O ex-duque de Palma irá provavelmente para uma prisão nos arredores de Madrid, adianta a revista Sábado