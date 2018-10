Justiça dos EUA tenta reaver pintura de 1639 da colecção de Hitler

Promotores americanos tentam ajudar herdeiros a recuperar uma pintura de 1639 que foi parar à colecção pessoal de Adolph Hitler. A obra pintada por um artista holandês foi confiscada a um famoso coleccionador judeu durante a II Guerra Mundial.

"Um filósofo afiando a sua pena", do pintor Salomon Koninck, foi uma das centenas de obras que, em 1943, foram tiradas da família de Adolphe Schloss, que tinha em Paris uma das maiores colecções privadas de quadros de mestres holandeses e flamengos, segundo um documento divulgado pelo promotor Geoffrey Berman, de Manhattan.

Herdeiros de Schloss estão há décadas a tentar reaver as obras levadas pelos nazis.

A pintura chegou às mãos de Hitler em Munique e desapareceu depois da guerra, de acordo com as autoridades. Em Novembro de 2017, uma marchand do Chile tentou vendê-la através de uma casa de leilões de Nova Iorque, que concluiu que a pintura tinha sido pilhada da colecção de Schloss. Foi então que o FBI apreendeu a pintura.

Agora o Ministério Público quer que a Justiça americana determine que a obra seja devolvida aos herdeiros de Schloss.

"Nunca poderemos reverter a história e desfazer os horrores cometidos em mãos dos nazis", afirmou Berman. "Mas é inabalável a nossa determinação de lembrar quem sofreu e fazer o que pudermos para devolver o que foi tomado."

A marchand e a casa de leilões não foram identificados pelas autoridades. Ela terá dito à instituição em Nova Iorque que o seu pai comprou a pintura em Munique, em 1952, de Walter Andreas Hofer, que trabalhou como comprador para Hermann Goring, um dos principais assessores de Hitler.



