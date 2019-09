Kristalina Georgieva sucede a Lagarde no FMI a 1 de outubro

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 25, 2019





The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1 — IMF (@IMFNews) September 25, 2019

O mandato começará a 1 de outubro e durará cinco anos. De acordo com o Fundo, Georgieva é a primeira pessoa de uma economia emergente, a Bulgária, a liderar o FMI desde a sua criação em 1944. Será o 12.º nome a ocupar o cargo.Num outro comunicado enviado pelo FMI, Georgieva agradece a confiança dos membros do conselho executivo do FMI e presta uma homenagem a Lagarde, "uma grande líder e amiga, cuja visão e incansável trabalho contribuiu tanto para o sucesso contínuo do Fundo"."O FMI é uma instituição única, com uma grande história e uma equipa de topo", afirmou, garantindo que irá trabalhar para ajudar a assegurar a estabilidade da economia mundial e do sistema financeiro "através da cooperação internacional". "Na minha opinião, o papel do Fundo nunca foi tão importante [como é hoje]", acrescentou.Para Kristalina Georgieva, "é uma grande responsabilidade estar à frente do FMI num período em que o crescimento económico mundial continua a desiludir, as tensões comerciais persistem e a dívida está em níveis historicamente elevados". A sua prioridade será ajudar os países a "minimizarem o risco de crise e a prepararem-se para lidar com desacelerações [da economia]".Além disso, a búlgara compromete-se a abordar temas como a melhoria das condições de vida dos cidadãos, as desigualdades face aos 1% mais ricos, os riscos das alterações climáticas e a "rápida" mudança tecnológica - temas que ganharam maior destaque durante o mandato de Christine Lagarde.Enquanto diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva será responsável por uma equipa de cerca de 2.700 funcionários - nomeadamente o ex-ministro das Finanças português, Vítor Gaspar, que é o responsável pelo departamento dos Assuntos Orçamentais - e presidirá ao conselho executivo do Fundo, sendo assistida por quatro vice-diretores.Georgieva era até agora a CEO do Banco Mundial, cargo que ocupava desde janeiro de 2017. Durante alguns meses de 2019 chegou a ser presidente interina da instituição até a administração norte-americana ter nomeado David Malpass. Anteriormente, foi comissária europeia para a Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta a Crises e vice-presidente da Comissão Europeia para o Orçamento e os Recursos Humanos.Tem um doutoramento em ciência económica e um mestrado em economia política e sociologia. Também já foi professora na Bulgária. Tem 66 anos.