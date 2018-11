La Liga supera 5 Estrelas nas intenções de voto

Reuters

A tensão no seio do Governo italiano parece estar a aumentar, com os dois lados a realçarem a necessidade de cada um se focar no trabalho que é preciso fazer em vez de pensarem nas eleições. Isto num dia marcado pela divulgação de uma sondagem que dá vitória ao La Liga, que nas eleições de Março ficou em segundo. Já o Movimento 5 Estrelas passarias para segundo. Ainda assim, o cenário não seria muito diferente, porque não haveria maioria absoluta, tal como aconteceu em Março.

O La Liga consegue 34,7% das intenções de voto, numa sondagem realizada pela Ipsos e publicada pelo Corriere della Sera, este sábado. Este resultado significa que o partido liderado por Matteo Salvini quase que duplicaria o seu resultado face à eleições de Março.

Já o Movimento 5 Estrelas, liderado por Luigi Di Maio, regista uma queda de quatro pontos para 28,7%, segundo a Bloomberg.

A tensão entre os dois partidos, que dão suporte ao Executivo, estará a aumentar, de acordo com a agência de informação americana. Di Maio já se terá queixado da falta de apoio para algumas medidas por parte de membros do Governo. Enquanto responsáveis do La Liga já disseram que se os partidos se focarem nos resultados das sondagens o Governo está em risco. Giancarlo Giorgetti, membro do La Liga, salientou, numa entrevista este domingo, que Salvini está focado no seu papel governativo e não a tentar capitalizar a popularidade da Liga.