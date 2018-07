Lagarde avisa que guerra comercial vai afectar crescimento económico

"No pior dos casos, as medidas [comerciais] actuais poderão significar uma baixa de 0,5 pontos do PIB mundial", declarou Lagarde, no primeiro dia do encontro de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais das maiores economias mundiais (19 países mais a União Europeia) que se realiza hoje e domingo em Buenos Aires.





Os Estados Unidos endureceram a sua política comercial nos últimos meses, erigindo barreiras aduaneiras e ameaçando os países que têm trocas comerciais com o Irão com sanções.