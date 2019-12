Na sua primeira reunião, Christine Lagarde fez questão de pedir para não haver comparações com os anteriores presidentes do BCE.





Lagarde assumiu que será "ela própria e, por isso, provavelmente diferente" dos seus antecessores, nomeadamente o ex-presidente do BCE, Mario Draghi, que abandonou o cargo há um mês e meio e foi marcante durante o seu mandato.Em particular, a francesa pediu aos jornalistas para não "tirarem demasiadas conclusões fechadas" sobre os seus discursos, principalmente quando estiver a falar para públicos diferentes, com menos conhecimento de política monetária, em que tentará adaptar as palavras. "E quando eu não souber algo, direi que não sei", assumiu a presidente do BCE.Estas declarações foram proferidas na conferência de imprensa que se segue à primeira reunião de política monetária do BCE e onde Lagarde responde às perguntas dos jornalistas.

Após a leitura habitual do comunicado introdutório, Christine Lagarde decidiu fazer uma ressalva para todos: não quer que tentem adivinhar o que quis dizer com certas palavras ou que comparem o seu discurso a outros presidentes de bancos centrais."Todos os presidentes tem o seu estilo de comunicação. Sei que alguns de vocês querem comparar e classificar ou fazer um ranking, mas eu vou ter o meu próprio estilo", afirmou a nova presidente do BCE, pedindo aos jornalistas, analistas e agentes económicos para não interpretarem em demasia as suas palavras.